Vaccin contre le coronavirus : la Bourse galvanisée par les bons résultats du vaccin de Pfizer

L'annonce des bons résultats du vaccin anti-Covid du laboratoire Pfizer a "déclenché une vague d'euphorie sur toutes les places financières du monde", rapporte le journaliste Jean-Paul Chapel sur le plateau du 20 Heures, mardi 10 novembre. La Bourse de Paris a ainsi progressé de 9,2 % en deux jours. "Ce sont les entreprises qui ont le plus souffert de la crise qui bondissent le plus", explique le journaliste, en mentionnant l'augmentation de 32% pour Air France. AirBus a bondi de 26%, et Renault de 22%.

Les GAFA dégringolent en Bourse

"À l'inverse, des valeurs qui avaient profité du confinement chutent fortement" depuis lundi 9 novembre, poursuit Jean-Paul Chapel. Ainsi, parmi les GAFA, Amazon diminue de 8%, Zoom de 23% et Netflix de 6%. Malgré les vagues successives de l'épidémie, "le monde de la finance s'ajuste à la nouvelle donne, l'après-Covid". Avant même l'annonce du vaccin, l'indice américain Dow Jones a effacé le krach du mois de mars, "+ 3% depuis le début de l'année". Paris a rattrapé une bonne partie des pertes "mais reste encore négative à - 9,3% depuis janvier."