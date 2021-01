Vaccin contre le coronavirus : faut-il utiliser la sixième dose du flacon ?

Les sixièmes doses par flacon de vaccin seront-elles des doses "au rabais" ? "Certainement pas, répond le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures. Elle était déjà prévue au départ. Le laboratoire avait prévu de quoi faire six doses, car on sait qu'il peut y avoir des pertes avec des seringues". Lorsque qu'il n'y a pas de problème de manipulation, "dans le flacon on a l'impression qu'il reste une dose, effectivement, dans ce cas il reste de quoi faire une dose, autant l'utiliser", explique Damien Mascret.

Deux injections

Le nouveau vaccin de Moderna, comme celui des Pfizer, nécessite deux injections espacées. Sommes-nous déjà protégés avec la première dose ? "Partiellement, répond Damien Mascret. Qu'il s'agisse du vaccin de Pfizer ou Moderna, il y a peu près 50% d'efficacité après la première dose." La deuxième injection permet d'atteindre une protection de 94 à 95%.

Le JT

Les autres sujets du JT