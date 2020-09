Vaccin anti-coronavirus : le point sur les recherches

Actuellement, sept vaccins en sont à la phase 3, c'est-à-dire au niveau des essais sur l'Homme. Qu'en est-il des autres. Il y en a surtout un qui tire son épingle du jeu. C'est le laboratoire américain ModernaGrant. On a également l'allemand BioNtech avec Pfizer et du côté de la Russie, c'est le centre Gamaleïa. Pour les Chinois enfin, c'est Sinovac et AstraZeneca pour les Britanniques. Ce dernier quitte la course au virus pour le moment. C'est un véritable coup dur car il était considéré comme un des plus avancés.

Pression sur les laboratoires

Certains médecins s'inquiètent de cette course aux vaccins et mettent en garde. Les laboratoires subissent une pression qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Certains se sont vus accorder un budget étatique. Donald Trump a passé un accord donnant à Moderna 1,5 milliard de dollars pour accélérer les recherches, alors que trouver un vaccin en si peu de temps, c'est du jamais-vu. Il faut en général entre dix et quinze ans pour les élaborer. Déjà avec Ebola, on avait battu des records en le trouvant en cinq ans.