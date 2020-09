Covid-19 : les différentes étapes de création d'un vaccin

S. Ricottier, A. Jolly, V. Gaglione, A. Zouioueche, C. Chabaud, A. D’Abrigeon

France 2 France Télévisions

En moyenne, la création d’un nouveau vaccin prend entre 7 et 10 ans. Dans le cas du Covid 19, les chercheurs du monde entier tente l’exploit : réduire cette durée à un ou deux ans seulement. S’ils y parvenaient ce serait une première dans le monde de la santé. Lors de la première phase, la phase observatoire, il s'agit de décortiquer l'activité du virus, et de chercher comment créer une réponse immunitaire dans l'organisme.





Un processus considérablement accéléré



Une fois le vaccin mis au point, démarre la phase de développement. Ces essais cliniques durent traditionnellement six ans environ, avec des tests sur les animaux dans un premier temps, puis sur un petit panel d’humains volontaires. Il s’agit alors de tester la tolérance au vaccin sur un groupe d’environ 80 personnes, puis de nouveaux tests sont menés sur des centaines et finalement des milliers de cobayes, en vue de déterminer le dosage idéal et l’absence d’effets secondaires. Vient ensuite la phase d’enregistrement : le laboratoire demande alors une mise sur le marché du vaccin. Les estimations tablent au mieux, pour le cas du vaccin contre le Covid-19, pour une disponibilités à la vente aux alentours du printemps prochain.