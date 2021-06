Tourisme : l'Espagne s'ouvre aux vaccinés

Ils reviennent ! À l'aéroport de Madrid, de Barcelone, les touristes sont de retour. Pour toutes les personnes du monde entier qui ont une vaccination complète, les portes de l'Espagne s'ouvrent en grand sans autre condition sanitaire. Il suffit de montrer une carte de vaccination, un véritable sésame. Pour les Européens non-vaccinés, un simple test antigénique, moins onéreux qu'un PCR, est exigé.

Objectif : 45 millions de touristes

"C'est moins cher, c'est moins long, et c'est plus facile à obtenir", déclare un voyageur. L'Espagne veut relancer un secteur-clé dévasté par la pandémie. Tous les professionnels se préparent à accueillir les touristes, tout est en place. En revanche, le Royaume-Uni a laissé l'Espagne sur la touche et sur la liste des pays à risque, obligeant ainsi ses ressortissants à une quarantaine d'au moins cinq jours à leur retour, un frein pour le gouvernement espagnol qui espère attirer 45 millions de visiteurs cette année.