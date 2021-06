Seine-Saint-Denis : des bénévoles encouragent la population à se faire vacciner contre le Covid-19

Aïcha Essalki-Clin se met en route mardi 15 juin. Ambassadrice bénévole, la jeune femme va à la rencontre des habitants d’un quartier de Sevran en Seine-Saint-Denis. Munis de tracts d’informations sur la campagne de vaccination contre le Covid-19, elle échange avec la population et encourage les personnes qu’elle croise à se faire vacciner contre le virus.

Rassurer la population

Cette démarche permet d’être pédagogue et rassurer une partie de la population qui manquait parfois d’informations au sujet de la vaccination en France, à l’image d’Amina Dgerizi qui n’avait plus beaucoup de nouvelles de son médecin traitant. Et pour cause : le département a perdu 300 médecins traitant en dix ans. "Certains se disent qu’il n’y a tellement pas de médecins qu’ici, pour me faire vacciner, je n’y arriverai jamais", déclare le docteur Nathalie Hérout, médecin gynécologue. D’autres villes comme Aulnay-sous-Bois, Villetaneuse et Pantin vont organiser prochainement des initiatives similaires.