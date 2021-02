Royaume-Uni : Boris Johnson annonce la barre des 15 millions de personnes vaccinées

Boris Johnson avait fixé au Royaume-Uni l’objectif de 15 millions de personnes vaccinées d’ici mi-février, soit un quart de sa population. C’est donc chose faite, comme l’a annoncé le Premier ministre britannique, dimanche 14 février. Londres a réussi à protéger les plus vulnérables : les plus de 70 ans, les personnes ayant des comorbidités ou encore les médecins et les employés de maisons de retraite.

Des lieux de vaccination inattendus

"Il s’agit d’un effort véritablement national, à l’échelle du Royaume-Uni. Nous l’avons fait ensemble et je tiens à remercier chaque personne qui a contribué à sa réalisation. Vous pouvez être incroyablement fier du rôle que vous avez joué", a félicité Boris Johnson lors de son allocution télévisée. Pour mener sa campagne au pas de course, le Royaume-Uni a mis en place des centres de vaccination dans des lieux plutôt inattendus : dans une cathédrale, des cinémas, des supermarchés ou encore dans des stades.

