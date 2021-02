Covid-19 : des médecins retraités vaccinent en Ephad

À Grigny, dans le Rhône, des retraités chirurgiens reprennent du service pour vacciner les résidents d'un Ehpad contre le Covid-19. Ils font partie de la réserve sanitaire. "Ils sont vulnérables et fragiles, il faut vraiment les chouchouter", explique le docteur Jacques Caton, chirurgien à la retraite. Dans cet Ehpad, 42 résidents doivent recevoir la première injection du vaccin. "Quand on est soignant, on est soignant toute sa vie, participer à cette démarche me semble tout à fait normal", rapporte le docteur Joël Bost.



Retrouver une vie "normale"

Au sein de l'établissement, la pandémie a déjà fait huit morts. Odette Gautier, privée de son époux décédé du Covid-19, était impatiente de se faire vacciner : "J'ai perdu mon mari, et mes enfants me manquent énormément, surtout mes petits-enfants". Elle espère retrouver une vie plus "normale" une fois vaccinée. La brigade de médecins retraités se rendra dans un autre Ephad, à la demande de l'Agence régionale de santé (ARS), pour prêter main-forte autant que nécessaire.

