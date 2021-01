Retard de Pfizer dans la livraison de vaccins : "ça n'aura pas d'impact la semaine prochaine sur le rythme de la campagne de vaccination", assure Clément Beaune

"Ca n'aura pas d'impact la semaine prochaine sur le rythme de la campagne de vaccination", a déclaré dimanche 17 janvier sur franceinfo Clément Beaune, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes après les précisions samedi de Pfizer. Le laboratoire américain a annoncé que les retards de livraisons de vaccins seraient limités à une semaine, au lieu de "trois à quatre semaines".

"On aura une production sans doute un peu réduite la semaine prochaine", a confirmé Clément Beaune. Il estime qu'il y aura "la semaine prochaine un peu moins que les 520 000 doses supplémentaires qui devaient être livrées". "Le rythme, qui a été contractualisé de 500 000 doses par semaine, sera repris dès la semaine du 25 janvier et accéléré à partir de la mi-février", a-t-il précisé. "Le total qui a été commandé pour la France, notamment sur le premier trimestre, sera honoré", a-t-il ajouté.

"Une mauvaise idée" de passer ses propres commandes

Selon le sécrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, c'est préférable que "le creux arrive maintenant" car "on a encore du stock". Alors que la campagne de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans et les plus vulnérables doit commencer demain, le ministre s'est voulu rassurant. "Si ce retard est limité comme ceci, je crois qu'on n'a pas un vrai problème. On est vigilants, le but ce n'est pas de ralentir la production, c'est de l'accélérer".

Interrogé sur la tentation de l'Allemagne d'avoir voulu passer des commandes hors cadre européen, Clément Beaune a jugé que "c'est une mauvaise idée, on affaiblit le cadre européen comme ça". "Si vous commandez tout seul, vous n'êtes pas plus forts, vous payez plus cher, et vous êtes moins forts dans la négociation", a-t-il lancé. Enfin, il s'est dit optimiste quant à l'étude en cours et l'autorisation de mise sur le marché d'AstraZeneca : "Nous avons bon espoir que fin janvier soit autorisé un troisième vaccin, c'est encore 400 millions de doses supplémentaires que nous avons commandées en tant que pays Européens, et à chaque fois, pour la France, c'est à peu près 15%, donc plus de 40 millions de doses supplémentaires".