Rentrée scolaire : une reprise avec un protocole sanitaire à respecter

Les élèves ont fait leur rentrée à l’école jeudi 2 septembre. En ces temps de crise sanitaire, ils devront respecter un certain nombre de mesures barrières pour éviter une possible propagation du Covid-19.

Un dernier câlin, un peu de gel hydroalcoolique et c’est l’heure de se séparer pour les parents et leurs enfants. Jeudi 2 septembre marque le jour de la rentrée scolaire en France. Pour s’assurer de protéger au maximum les élèves face à au Covid-19, un protocole sanitaire a été mis en place. Un lavage des mains très fréquent est recommandé, tout comme une aération des salles régulières ainsi que le port du masque pour tout le monde dès le CP.

Des élèves sont vaccinés contre le virus

Si un cas positif au Covid-19 est détecté en primaire ou en maternelle, la classe fermera. En revanche, dans les collèges et lycées, seuls les élèves non vaccinés auront pour consigne de s’isoler. Par conséquent, plusieurs d’entre eux ont profité de l’été pour se faire vacciner. Dans certains établissements comme le collège de la Baie de Somme à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme), des équipes mobiles proposent aux élèves, avec l’aval d’un parent, de recevoir une dose du vaccin. Plus de trois millions d’adolescents entre 12 et 17 ans ont déjà reçu une première dose.