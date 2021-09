Rentrée scolaire : les enseignants préparent l’arrivée des élèves

Le mercredi 1er septembre marquait la fin des vacances et le retour au travail pour des enseignants aux quatre coins de la France. Du côté du lycée Rotrou à Dreux (Eure-et-Loire), les professeurs échangent autour d’un café sur la rentrée scolaire. Très vite, la crise sanitaire s’invite dans les discussions. "Les élèves vont reprendre en présentiel et il y a vraiment des perspectives qui sont plus intéressantes pour un enseignement plus souple", déclare Bruno Saint-Pie, professeur agrégé de mathématiques.



Mise à jour du protocole sanitaire

Une réunion de rentrée a eu lieu durant laquelle le nouveau protocole sanitaire a été présenté aux familles. Le port du masque reste obligatoire, il faut se désinfecter les mains à chaque cours et les salles de classe doivent être aérées. En face du lycée se trouve un centre de vaccination contre le Covid-19 pour ceux qui souhaitent se faire vacciner. En cas d’une contamination d’un élève, les classes ne fermeront pas. En revanche, les élèves non vaccinés devront suivre les cours à distance et s’isoler pendant une semaine.