Rentrée scolaire : l'exécutif mise sur la vaccination contre le Covid-19

Afin d'assurer une scolarité normale pour tous en cette deuxième rentrée scolaire sous Covid, l'exécutif mise sur la vaccination. Au total, 62,8% des 12-17 ans ont déjà reçu au moins une dose. Pour les autres, ils pourront se faire vacciner dans le cadre scolaire. Ils y seront parfois même incités. "On a un devoir, en tant que représentants de l'État, à faire preuve de conviction et à convaincre nos élèves de se faire vacciner", affirme Didier Georges, principal de collège à Paris et secrétaire national du SNPDEN-UNSA.



"Beaucoup de questions sans réponse"

Concernant les enseignants, 73% d'entre eux ont reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19, mais s'ils sont favorables à cette campagne dans les collèges et les lycées, certains dénoncent un manque de préparation. "Pour atteindre les objectifs de couverture vaccinale, il faut vraiment s'en donner les moyens, préparer et anticiper. Aujourd'hui, il y a malheureusement encore beaucoup de questions sans réponse", regrette Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU. Les autorisations parentales devront être demandées pour les moins de 16 ans.