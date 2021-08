Pour Jean-Michel Blanquer, "ce serait fou qu'un pays comme la France se mette à reporter la rentrée scolaire"

Le Covid-19 est toujours là, mais la rentrée scolaire doit rester normale selon le gouvernement. Invité du magazine "Dimanche en politique", Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, rappelle que "la France a pu être le pays qui a maintenu ses écoles ouvertes, ce qui est le premier des droits de l'enfant".

La vaccination en milieu scolaire

Si le brassage des enfants à la rentrée risque de relancer l'épidémie selon Santé publique France, et malgré les interrogations autour du variant Delta, le ministre réaffirme que la rentrée scolaire aura bien lieu jeudi 2 septembre : "Ce serait fou, que la France, qui a réussi à passer des étapes plus difficiles que l'étape actuelle, se mette à reporter la rentrée." Concernant la vaccination des jeunes, Jean-Michel Blanquer ajoute : "Nous avons travaillé tout l'été de façon à ce qu'il y ait une proposition vaccinale pour tous les jeunes de plus de 12 ans en milieu scolaire, ainsi que les adultes qui y travaillent, tout au long du mois de septembre et jusqu'aux vacances de la Toussaint."