Pass vaccinal adopté : quels changements dans les lieux publics ?

En apparence, ce sera le même geste : présenter un QR Code pour accéder à certains lieux, mais à une différence près : avec le pass vaccinal, c’est une preuve de vaccination complète qui sera exigée, et plus seulement un test négatif. Le nouveau pass sera le lieu de sésame pour tous les lieux de loisirs, concerts, cinéma, bars et restaurants, théâtres et musées. "Si on veut aussi avoir l’esprit tranquille, (…) on est quelque part aussi sécurisé d’avoir ce pass, tant que l’épidémie n’est pas résolue", déclare une passante. Pour d’autres, les contrôles tels qu’ils existaient avant étaient déjà suffisants.

Un test négatif pour les meeting politiques

Pour les voyages longue distance aussi, la donne va changer. Il faudra être vacciné pour emprunter le TGV, l’avion ou le car, sauf motif impérieux. En revanche, le pass vaccinal ne sera pas exigé dans les trains régionaux. Il sera demandé à tous les enfants de plus de 12 ans. Les adolescents jusqu’à 16 ans en seront exemptés pour les sorties scolaires ou les activités périscolaires. À l’hôpital ou dans les établissements de soins, le test négatif restera suffisant, ainsi que dans les meeting politiques, qui vont se multiplier ces prochaines semaines.