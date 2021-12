Pass vaccinal : accès à certains lieux interdits et contrôles renforcés

La pass sanitaire actuel se transformera en pass vaccinal, une fois que le Parlement l’aura voté. Il faudra trois doses de vaccin pour obtenir un pass, mais même avec une ou deux doses, il sera possible d’en bénéficier pour l’instant, à condition d’avoir un test négatif en plus. Pour ceux n’ayant reçu aucune injection, il ne sera plus possible d’accéder à certains lieux. Restaurants, bars, centres commerciaux : le pass vaccinal s’appliquera aux mêmes lieux que le pass sanitaire.

Pass vaccinal et super pass

Le pass vaccinal pourrait être complété par un super pass (trois doses de vaccin et un test négatif) pour les lieux à haut risque comme les stades, les boîtes de nuit ou les salles de concert. Dans certains lieux, des contrôles d’identité pourraient être effectués directement par le personnel, notamment les restaurateurs, qui craignent une baisse de la fréquentation avec le durcissement des mesures. Contre les faux pass, les fraudeurs s’exposent à des amendes de 750 euros à 75 000 euros.