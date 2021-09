Pass sanitaire pour les plus de 12 ans : il entre en vigueur jeudi 30 septembre

Sans pass sanitaire, les adolescents de plus de 12 ans ne pourront plus pratiquer d’activités extrascolaires à compter du jeudi 30 septembre. Bien décidé à ne pas quitter le terrain de foot, un jeune pratiquant est d’ores et déjà vacciné contre le Covid-19. "Je joue au foot tout le temps, toute la semaine. Ne plus pouvoir en faire, ce serait un manque", explique Milo Chatelus, licencié de l’AS Strasbourg. Pour sa famille, l’entrée en vigueur du pass sanitaire pour les jeunes ne produira pas de grand changement.



Ils préféraient attendre pour leurs enfants

"Ça n’a pas été un sujet trop compliqué à leur faire entendre. Lui et sa sœur étaient même demandeurs", commente Claire Chatelus, la mère de Milo. Pour d’autres, en revanche, il y a débat. Une lycéenne de 16 ans n’est pas encore vaccinée et elle comptait sur une possible levée du pass sanitaire. À la maison, les parents sont vaccinés, mais ils préféraient attendre pour leurs enfants.