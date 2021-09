Pass sanitaire : les 12-17 ans devront le présenter à l'entrée des clubs de sport et des piscines

Mercredi 29 septembre, seuls les adultes doivent présenter un pass sanitaire à l'entrée d'une piscine bordelaise (Gironde). Mais dès jeudi 30 septembre, les règles évoluent partout en France. Les adolescents, âgés de plus de 11 ans et deux mois, seront à leur tour concernés par le pass. "Ma fille a 12 ans, on a fait tout de suite les vaccins donc on pourra le présenter", assure un père de famille. "On n'avait pas le choix. Si on veut que notre enfant fasse du sport, aille à la bibliothèque, il faut le faire vacciner", ajoute la mère d'un adolescent.

Pass sanitaire en intérieur comme en extérieur

À la veille de l'échéance, dans un club d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), les consignes sanitaires précèdent les consignes de jeu. "Il faudrait que vous vous mettiez à jour sur votre pass sanitaire pour venir à l'entraînement", encourage une coach. Car dans l'équipe de basket, la moitié des joueuses n'est pas encore vaccinée contre le Covid-19. Le pass sanitaire sera obligatoire pour les activités en intérieur comme en extérieur. Alors, les parents sont sceptiques. "Ils sont éloignés les uns des autres, on est à l'air libre, j'ai du mal à comprendre", confie une mère de famille au bord d'une piste d'athlétisme.