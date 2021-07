Pass sanitaire : forte affluence dans les centres de vaccination

Avec le pass sanitaire bientôt obligatoire, c'est la course à la vaccination et au centre de dépistage de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), l'affluence est inédite. La semaine dernière, le centre enregistrait 300 vaccins par heure, puis 350 jeudi 15 juillet, et 400 vaccinations sont prévues le lendemain. "Nous avons augmenté notre cadence vaccinale pour cela on a recruté des médecins complémentaires, des infirmiers complémentaires et puis du personnel administratif", explique Tristan Eybert, responsable du centre de vaccination.



Pass exigé dès le 21 juillet

Pour vacciner en plus grand nombre, davantage de doses ont été commandées. "Ce matin on a fait livrer en urgence 195 flacons de Pfizer qui vous permettent de produire jusqu'à 1 300 vaccins pour aujourd'hui", rapporte le responsable. Selon les autorités sanitaires, pas de pénurie prévue à l'échelle du pays. La demande pour les tests PCR reste importante. Le pass sanitaire sera exigé dans les lieux de loisirs et de culture dès le 21 juillet.