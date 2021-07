Pass sanitaire : bientôt obligatoire pour aller au restaurant ou au cinéma ?

Le QR code tient désormais une place centrale dans la société, comme au Festival de Cannes, où il est aussi présent que les stars. Il est impossible d'entrer dans le Palais des Festivals sans que le code ne soit scanné pour écarter le risque lié au Covid-19. La loi impose d'être testé ou vacciné pour des événements de plus de 1 000 personnes, mais cela pourrait bientôt changer.

Un pass sanitaire nécessaire pour aller au restaurant ?

Face au variant Delta, l'exécutif pourrait rendre le pass sanitaire obligatoire pour se rendre au théâtre, au cinéma et même au restaurant malgré le refus de certains professionnels, comme le restaurateur Alain Fontaine. "Un pass sanitaire, ça va freiner la reprise, donc il y aura clairement moins de clients. Pour un restaurant, les gens vont se dire : on va attendre." La question se pose sur la légalité d'une telle mesure, mais à l'étranger, comme en Israël, au Danemark ou encore en Russie, le vaccin ou un test négatif sont déjà imposés pour accéder aux bars et aux restaurants.