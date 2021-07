Pass sanitaire : à quels impératifs seront soumis les professionnels ?

On en sait plus sur les modalités du pass sanitaire. La journaliste Christelle Meral vient faire le point sur le plateau du 20 Heures, mercredi 28 juillet.

L'exécutif vient de préciser son calendrier prévisionnel du pass sanitaire soumis à l'aval du Conseil constitutionnel, ce dernier devant se prononcer le 5 août. "Le gouvernement a fixé au lundi 9 août l'extension du pass sanitaire, sous réserve de la validation des sages, il s'appliquera aux cafés, aux restaurants à l'intérieur, mais sera aussi indispensable pour les foires, les salons professionnels et pour emprunter les TGV, les Intercités, les cars pour les trajets longs et les avions", énumère la journaliste Christelle Meral, mercredi 28 juillet.

Les soignants devront se faire vacciner d'ici mi-septembre

Pour les centres commerciaux, les décisions seront prises localement. "En cas de non-respect du pass sanitaire, les établissements qui reçoivent du public, comme les particuliers, risquent des sanctions, mais le gouvernement précise un rodage pendant une semaine", poursuit la journaliste. Autre date à retenir : le 30 aout, pour les salariés qui accueillent du public. "Si les salariés du public ne présentent pas de pass sanitaire, ils ne pourront ni travailler, ni percevoir un salaire." Et le 15 septembre, tous les soignants et les pompiers devront être vaccinés ou avoir reçu au moins une dose, sous menace de suspension de vaccin et de contrat.