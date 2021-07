Obligation vaccinale : qu’en pensent les soignants ?

Une cadre de santé dans une clinique basée à Strasbourg reçoit une dose de vaccin Pfizer. "Les soignants sont en contact avec les personnes vulnérables, fragiles, et il est du devoir de chacun de se vacciner", défend la soignante. Une aide-soignante avec six ans d’expérience compte, elle aussi, remplir ce devoir. Convaincue de l’intérêt du vaccin, elle est favorable à sa généralisation. "C’est très rassurant d’avoir une équipe autour de soi qui a fait le vaccin et du coup, on évite la contagion", affirme une personne prise en charge par l’établissement.

La direction devra prendre en charge l’injection des doses

Une infirmière a déjà l’impression d’éviter la propagation du virus, en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Elle n’est pas vaccinée et refuse qu’on lui administre le vaccin contre le Covid-19. L’opinion ne fait pas l’unanimité dans l’établissement de santé dans lequel elle travaille. Dans la clinique, 85% des soignants ont reçu deux doses de sérum. Si la vaccination devenait obligatoire, la direction devra prendre en charge l’administration des doses.