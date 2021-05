Obligation vaccinale : quels corps de métiers pourraient être concernés ?

Le mardi 25 mai, un peu plus de 23 millions de français ont reçu une première dose de vaccin anti Covid-19. Mais tout le monde ne veut pas encore se faire vacciner. Pourtant, l'Académie de médecine vient de préconiser un vaccin obligatoire pour certaines professions. Le journaliste et médecin Damien Mascret fait le point sur le plateau du journal du 20 heures.

Les activités suivantes pourraient être soumises à une obligation vaccinale : les métiers qui touchent à la conduite du gouvernement et de l'État, l'enseignement, les services de santé, de sécurité et de défense, les services d'approvisionnement de la population et les autres services de la fonction publique. "On peut s'attendre à quelques remous dans la fonction publique si le gouvernement suit cette recommandation, évidemment", ironise le journaliste Damien Mascret.

Presque tout le monde est virtuellement concerné

La société civile est aussi concernée, donc toutes les professions en contact avec le public. Le commerce de détail, la restauration, l'hôtellerie, les établissements culturels et le sport. "On ne s'arrête pas là !" On rajoute aussi les métiers liés à toutes les activités comportant des déplacements ou des rassemblements, les donneurs de sang, de tissu ou d'organe, et enfin les étudiants. Quasiment tout le monde, donc. "C'est un serpent de mer, l'obligation vaccinale (...) les ministres n'aiment pas tellement ça. Par exemple, pour la grippe saisonnière, aucun ministre n'a voulu l'imposer aux soignants", explique Damien Mascret.