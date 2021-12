Nouvelles mesures 2G+ : un test négatif en plus du schéma vaccinal complet

Des files d’attente plus longues encore devant les pharmacies, cela pourrait être l’une des conséquences de la 2G+ : un cumul de justificatifs dans l’intérêt de la santé publique, ou l’obligation, si ce décret est accepté, de présenter un test négatif en plus du schéma vaccinal complet pour accéder à certains lieux publics.

Dans l’avant-projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, une petite phrase retient l’attention : elle évoque un cumul de justificatifs qui serait mis en place selon l’état de la situation sanitaire. Autrement dit, pour se rendre dans certains lieux, il faudra avoir été vacciné, et en plus présenter un test négatif. Les restaurants, les bars, les salles de concert, de sport ou de cinéma pourraient être concernées, la mesure est diversement appréciée.

La règle des 2G+

"Pour moi il n’y a pas de doute, il faut se faire vacciner, il faut faire des tests PCR si on veut vivre à peu près normalement", dit une passante. Cette règle s’applique déjà en Allemagne, en Autriche ou en Suisse, on l’appelle la 2G+. Concrètement, elle limite l’accès à certains lieux aux seules personnes vaccinées ou guéries, avec en plus un test négatif. De nouvelles mesures qui inciteraient les non-vaccinés à recevoir leurs doses de vaccin, mais qui ciblent aussi les vaccinés. Le ministre de la Santé Olivier Véran a renvoyé le débat sur le sujet à la discussion parlementaire.