L’Espagne espère lancer son vaccin anti-Covid à la fin de l’année

Les visites de Pedro Sanchez dans la province de Gérone, fief des indépendantistes catalans, sont très rares. C'est donc un signe très clair si le chef du gouvernement espagnol s'est rendu il y a quelques jours dans la petite ville d'Amer. C'est ici en effet que le laboratoire pharmaceutique Hipra, entreprise familiale de 2 300 salariés, spécialisée depuis le début des années 70 dans la fabrication de vaccins pour animaux, travaille depuis un an à la conception d'un nouveau vaccin, pour l'humain, contre le virus SARS-CoV-2.

Les essais sur l’homme débutent en juin

Le gouvernement espagnol présente déjà ce vaccin comme celui de l'Espagne. Il faut dire que le travail est aujourd'hui très avancé. Les étapes de la recherche et de la conception sont désormais terminées. "Nous allons entamer à la mi-juin la première phase des essais cliniques sur l'homme", explique à France Bleu Roussillon Toni Maneu, qui a pris la tête de la nouvelle division humaine mise en place spécialement pour travailler sur ce vaccin anti-Covid.

"Plusieurs milliers de volontaires sont en train d'être recrutés." Toni Maneu, responsable de la division humaine au laboratoire Hipra à France Bleu Roussillon

"On va commencer en faisant ces essais en Catalogne, au CHU Trueta de Gérone et au sein de l'hôpital-clinique de Barcelone, puis il y aura ensuite d'autres essais dans le reste de l'Espagne, à Madrid et Valencia notamment, poursuit-il. Nous envisageons également des essais cliniques en Amérique du Sud et en Asie."

Toni Maneu précise que ces tests doivent notamment permettre de trouver le bon dosage du vaccin et d’évaluer avec précision le taux d’efficacité. Ils doivent aussi permettre de dire si une dose unique sera suffisante ou pas. Pour le moment la question n'est pas encore tranchée.

"Que ce soit pour les animaux ou pour les hommes, c'est le même travail"

Depuis le début, le projet se déroule sous le contrôle de l'agence espagnole du médicament (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS) et aussi de l'agence européenne (EMA) qui, selon le laboratoire, est tenue en permanence informée de l'avancée des travaux. "Nous avons mis à profit notre grande expérience dans la fabrication de vaccins pour animaux", explique Toni Maneu. Que ce soit pour les animaux ou pour les hommes, c'est le même travail."

Toni Maneu dirige la nouvelle division humaine du laboratoire Hipra, en Catalogne. (SEBASTIEN BERRIOT / RADIO FRANCE)

Le vaccin anti-covid d'Hipra a été conçu selon la "méthode vaccinale dite classique" (contrairement aux vaccins à ARN messager comme le Pfizer ou le Moderna). Comme pour le vaccin contre la grippe, celui d’Hipra utilise une protéine recombinante qui permet de stimuler une réponse immunitaire contre le virus. "Cette méthode garantit davantage de sécurité pour la personne vaccinée et il y a aussi un avantage dans la gestion des stocks, car avec cette conception, le vaccin peut être conservé plus facilement à une température comprise entre 2 et 8 degrés", explique le responsable du projet.

Ue prévision de "500 millions de doses dès 2022"

Le laboratoire Hipra a déjà établi un calendrier prévisionnel pour les prochains mois. Une fois les essais cliniques terminés cet été, l'entreprise espère obtenir en octobre le feu vert définitif et l'autorisation de mise sur le marché de la part de l'agence européenne du médicament. Toni Maneu explique que le laboratoire sera alors en mesure de produire les premières doses dès la fin de l'année, avec une prévision de 500 millions de doses pour 2022. L'année suivante, en 2023, Hipra assure pouvoir mettre sur le marché près d'un milliard et demi de doses.

Le laboratoire Hipra prévoit de produire son vaccin anti-Covid sur son site d'Amer et ses annexes situées autour de Gérone, en Catlagone. Illustration. (HIPRA)

Le laboratoire prévoit de tout réaliser en Catalogne, sur son site d'Amer et ses annexes situées autour de Gérone. Pour faire face à ce possible regain d'activité, Hipra a fait l'acquisition de plusieurs nouveaux terrains autour de l'aéroport de Gérone. Pour les équipes du laboratoire, ce nouveau défi mondial est vécu comme une grande fierté. Ce vaccin, s'il est validé, deviendrait le premier vaccin espagnol contre le SARS-CoV-2, et un vaccin conçu et fabriqué à 100% dans l’Union européenne.