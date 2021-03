La suspension du vaccin AstraZeneca "a fortement retardé notre programme de vaccination", témoigne un médecin de la Somme

"On avait fait un travail pour convaincre les patients" de se faire vacciner avec ce produit, et maintenant "il y a à nouveau un travail de pédagogie à faire", déplore le généraliste.

La suspension du vaccin AstraZeneca "a fortement retardé notre programme de vaccination", a témoigné Alexis Boisdin, médecin généraliste à Rosières-en-Santerre, dans la Somme, vendredi 19 mars sur franceinfo. Il attendait la reprise de cette vaccination "avec grande impatience" et estime avoir pris globalement une semaine de retard dans ses injections. "On avait fait un travail pour convaincre les patients" de se faire vacciner avec ce produit, et maintenant "il y a à nouveau un travail de pédagogie à faire", souligne le médecin dont plusieurs patients ont volontairement annulé leur rendez-vous.

>> Suivez les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19 dans notre direct.

franceinfo : La reprise des vaccinations avec le produit d'Astrazeneca, c'est une bonne nouvelle pour vous ?

Alexis Boisdin : C'est une très bonne nouvelle, on attendait ça avec grande impatience. À titre personnel, je vais pouvoir reprendre les vaccinations dès demain matin. C'est une bonne chose car le rapport bénéfice-prix de ce vaccin est largement en faveur du bénéfice. Je peux comprendre la suspension, le principe de précaution doit s'appliquer, mais cela a quand même fortement retardé notre programme de vaccination. Cela a provoqué vraiment un gros décalage avec des annulations de vaccination, des retards dans les commandes des doses. C'est très délicat à gérer pour nous.

Vous estimez avoir pris beaucoup de retard dans la vaccination ?

On va devoir décaler d'une semaine environ. J'ai eu deux programmes de vaccination de 20 patients qui ont dû être décalés, et sur toute notre maison médicale ce sont 80 à 90 des patients qui ont dû être annulés. Donc, il a fallu prévenir les patients des annulations et il faut retrouver des dates, C'est un travail très laborieux à faire, heureusement on a des secrétaires qui bossent super bien pour nous aider. Mais c'est vraiment la galère. D'autant plus qu'on n'a pas pu commander de doses cette semaine à cause de la suspension. On a aussi un vrai problème de doses à obtenir.

Avez-vous des patients qui ont volontairement annulé leur rendez-vous de vaccination ?

Oui, j'ai eu plusieurs annulations de la part de patients que j'avais convaincus et qui ont ensuite annulé les rendez-vous. C'est un vaccin qui a eu mauvaise presse au début, on avait fait un travail pour convaincre les patients et avec cette suspension il y a à nouveau un travail de pédagogie à faire.

"On est obligé de convoquer les patients par groupe de dix, alors il faut à nouveau retrouver d'autres personnes pour caser dans l'emploi du temps." Alexis Boisdin, médecin généraliste à franceinfo

C'est là aussi un travail assez important.

Globalement, vos patients montrent-ils une envie de se faire vacciner avec ce vaccin AstraZeneca ou sont-ils plutôt inquiets ?

C'est assez mitigé. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une certaine inquiétude. Mais les gens restent quand même volontaires, ils ont bien compris que la vaccination est primordiale. Les plus réfractaires sont bizarrement les plus jeunes. Ça tombe bien, puisque les moins de 50 ans ne sont pas vraiment concernés par la vaccination. Plus les gens sont âgés, plus ils sont heureux d'être vaccinés et moins il y a de questions.