La Haute autorité de santé recommande une seule dose du vaccin pour les personnes qui ont été infectées par le Covid-19

Voilà peut-être une bonne nouvelle. Dans un avis publié le 12 février, la Haute autorité de santé recommande de n’injecter qu’une seule dose du vaccin contre le Covid-19 pour les personnes qui ont déjà été infectées. 3,5 millions de Français environ sont concernés. Un processus qui permettrait de pallier un manque de doses dans certaines régions, mais que le gouvernement doit encore valider.

"Le vaccin agit comme un rappel"

Jusqu’à présent, les recommandations préconisaient d’injecter deux doses de vaccin à l’ensemble de la population. Mais selon la Haute autorité de santé, cette dose unique pour les patients qui ont été contaminés doit avoir lieu entre trois et six mois après l’infection. "C’est une très bonne nouvelle. Le vaccin agit comme un rappel. Ça va permettre de vacciner encore plus de gens et l’ensemble des infectiologues étaient favorables à cette mesure", se réjouit le Dr Robert Cohen, pédiatre et infectiologue.

