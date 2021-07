Jeux Olympiques de Tokyo : la crainte d’un cluster parmi les athlètes

C. Guttin, L. Krikorian, P. Miette

Plusieurs athlètes du monde entier sont regroupés au même endroit dans le village olympique à Tokyo (Japon). Mais une inquiétude demeure pour les organisateurs : l'apparition de foyers épidémiques. Lundi 19 juillet, de nouveaux sportifs ont été testés positifs au Covid-19, et plusieurs cas contacts ont aussi été recensés. Ces derniers devront désormais s'entraîner seuls, même en cas de sport collectif, selon le Comité international olympique (CIO).

Des règles strictes

"Ce n'est pas une quarantaine, mais ce sont des règles strictes. Il faut manger dans sa chambre, s'entraîner à l'écart du reste de son équipe, prendre des transports spécifiques, et bien sûr maintenir une distance physique et ne participer à aucune activité qui pourrait mettre les autres en danger", a expliqué Pierre Ducrey, directeur adjoint des Jeux olympiques. Pour éviter les contagions en cascade, le public est pourtant tenu à bonne distance des sportifs, derrière des grilles. Les athlètes observent aussi des règles strictes, comme pour l'équipe de France de handball : test PCR quotidien, prise de température et entraînement dans une bulle sanitaire avant de rejoindre le village olympique.