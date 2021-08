Italie : le pass sanitaire entre en vigueur

C'est la loi en Italie. Ne peuvent déjeuner à l'intérieur des restaurants que les personnes vaccinées contre le Covid-19 ou bien disposant d'un test négatif de moins de 48 heures. Une loi pleine d'exceptions : si c'est pour un café au comptoir ou pour consommer en terrasse, là le "green pass" n'est plus obligatoire. Les consommateurs rencontrés par la rédaction du 12/13 vendredi 6 août semblaient accepter ces mesures. "Sans les vaccins, sans le pass sanitaire, la situation serait pire à mon avis", devise un jeune homme. Une femme parle "d'acte de civisme".

Demandé aussi dans les salles de sport et lieux de culture

Théoriquement, un restaurant qui ne suivrait pas ces règles et ne ferait pas les contrôles encourt dix jours de fermeture administrative. "On applique cette mesure de contrôle avec bon sens (...) on va faire ça de façon intelligente et confortable pour tout le monde, et même pour les serveurs", explique Jildaz Mahé, directeur du Carré Français. En Italie, le virus circule actuellement moins vite qu'en France, mais la situation se dégrade. Le pass sanitaire sera demandé dans les salles de sport, les cinémas et même les musées du pays.