Irlande, Pays-Bas… Ces pays qui suspendent l’utilisation du vaccin AstraZeneca

On appelle cela l’effet domino. L’Irlande a décidé de suspendre, dimanche 14 mars, l’utilisation du vaccin anticoronavirus du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, comme les Pays-Bas. Ces deux pays rejoignent une liste de pays qui s’allonge de jour en jour. Mi-mars, ce sont désormais onze pays européens qui ont suspendu les injections, comme l’Autriche, la Norvège ou encore le Danemark. La Thaïlande et la République démocratique du Congo ont aussi annoncé leur retrait provisoire. En cause, l’apparition de caillots sanguins, détectés chez certains patients.

1,3 million de personnes vaccinées en France

D’après les chiffres officiels, 30 cas ont été déclarés dans l’espace européen, pour plus de 17 millions de vaccinés. Au moins deux personnes sont décédées après des complications. Dans un communiqué, AstraZeneca se défend fermement : "Après examen attentif […] aucune preuve n’a été apportée d’un risque accru d’embolie pulmonaire ou de thrombose." En France, aucune suspension n’est à l’ordre du jour. Plus de 1,3 million de personnes ont déjà été immunisées avec le vaccin AstraZeneca.