Covid-19 : l'Autriche suspend temporairement l'utilisation d'un lot du vaccin d'AstraZeneca après deux cas graves de coagulation

Les autorités autrichiennes suspendent temporairement l'utilisation d'un lot du vaccin d'AstraZeneca (lot ABV5300) "à la suite de la survenue de deux cas graves de trouble de la coagulation tels que des événements thrombo-emboliques, dont un cas de décès", annonce l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans un communiqué samedi 13 mars.

Une enquête est en cours au niveau européen précise l'ANSM : "Rien n'indique à ce stade qu'il y a un problème spécifique avec le lot ABV5300 ni que la vaccination a provoqué ces effets, qui ne figurent pas parmi les effets secondaires de ce vaccin".

Pas de cas en France avec le même lot

"Ce lot a été distribué dans 17 pays en Europe dont la France qui a reçu 316 800 doses depuis le 9 février 2021, poursuit le communiqué. Près de la moitié de ces doses ont déjà été administrées [...] Parmi les cas d'effets indésirables recueillis en France concernant le lot ABV5300 depuis le début de la vaccination, il n'y a pas de cas de décès, pas de cas de mise en jeu du pronostic vital et il n'y a pas non plus de cas de thrombose et de thrombopénie", précise le communiqué.

Depuis le début de la vaccination avec AstraZeneca en France, "3 013 cas d'effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Amiens et Rouen) dans le cadre du dispositif de surveillance renforcée concernant l'ensemble des vaccins contre le COVID-19. La grande majorité de ces cas concerne des syndromes pseudo-grippaux, souvent de forte intensité (fièvre élevée, courbatures, céphalées)", détaille l'ANSM.

L'Agence ajoute porter "une attention toute particulière aux évènements thrombo-emboliques". L'ANSM rappelle également qu'avant la suspension du lot ABV5300 par l'Autriche, l'Italie a suspendu temporairement l'utilisation d'un autre lot du vaccin AstraZeneca (lot ABV2856), un lot "qui n'est pas distribué en France".