Hauts-de-Seine : dans les Ehpad, la vie reprend

Dans une maison de retraite de banlieue parisienne, depuis quelques semaines, il y a comme un petit vent de liberté. Ici, 100% des résidents sont vaccinés. Mais surtout, 98% du personnel soignant l'est également, soit près de deux fois plus que la moyenne nationale en Ehpad. Peu à peu, la vie reprend, les familles viennent désormais sans rendez-vous. Ce jour-là, dans la salle d'activité, on mène une conférence d'histoire. Les animations sont à nouveau au programme, sans contrainte et sans limite de nombre.

"On n'y croit presque pas"

Ici, lors des trois vagues successives de Covid-19, plus de la moitié des résidents ont été contaminés, neuf sont décédés. Pas simple pour les équipes de remettre de la vie dans cet établissement. "Ça a laissé des traces, c'est sûr, c'est un vrai travail de reconstruction de relancer la machine", explique Marie-Dominique Chastel, animatrice. De nouveau, les repas avec les proches sont autorisés, un soulagement pour le directeur de l'établissement. "On n'y crois presque pas", souffle Louis Matias. "On voit la lumière au bout du tunnel."