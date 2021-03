Haute-Savoie : un sexagénaire est mort après avoir été vacciné avec AstraZeneca

Le 7 mars, Joël Crochet a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca à Annecy (Haute-Savoie) lors d’un grand week-end de vaccination. Atteint de légère comorbidité, cet homme de 63 ans avait préféré ne pas trop attendre. Dès le lendemain, il connait des problèmes respiratoires et articulaires. Soigné par son médecin à la cortisone, son état s’améliore dans la semaine, mais le week-end suivant il se dégrade à nouveau. Le lundi matin, il se rend à l’hôpital d’Annecy où il doit être opéré pour des vésicules. Opération repoussée pour un manque de plaquette.

Mort “fulgurante”

“En 18 heures de temps, mon frère est décédé. Ça a été très fulgurant. Des thromboses se sont multipliées. Il a rapidement perdu l’usage des membres supérieurs. Le cœur a été ensuite touché. La réanimation ne suffisait plus et il a fallu le laisser partir”, témoigne le frère de la victime, qui ne souhaite pas faire d’amalgame. Il a prévenu les médias pour alerter. “Il y a des risques pour certaines personnes et c’est tombé sur lui. Il y a des tas de gens vaccinés qui ont sauvé leur vie”, explique Jean-Luc Crochet, qui va faire autopsier son frère.