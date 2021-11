Guadeloupe : les tensions toujours présentes, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu arrivé sur place

Dimanche 28 novembre, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a atterri en Guadeloupe. Une visite très attendue : le ministre doit rencontrer les acteurs politiques, syndicaux et économiques de l’île lundi. "J’espère qu’il saura apporter des vraies réponses et pas un discours de langue de bois et démagogique", déclare un habitant.

Une crise sociale à résoudre

L’obligation vaccinale des soignants a été reportée au 31 décembre, mais la mobilisation a continué samedi, que cela soit à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre. Avancée par Sébastien Lecornu, l’hypothèse de l’autonomie de l’île fait débat. Des syndicats dénoncent un subterfuge, estimant qu’il faudrait avant tout résoudre la crise sociale. En Martinique, les dernières nuits ont été mouvementées en raison des tensions toujours présentes. Le ministre des Outre-mer doit s’y rendre mardi et la question de l’obligation vaccinale sera sur la table. Des négociations auront lieu dans l’espoir d’un retour au calme prochainement.