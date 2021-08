Eurozapping : crash d’un avion militaire russe, une troisième dose contre la Covid-19 en Serbie

Un avion de transport militaire russe s’est crashé mardi 17 août. C’était son ultime essai avant sa présentation dans un salon près de Moscou. Le 212-V, futur transporteur de troupes vient de s’écraser avant de prendre feu. "L’avion était en plein vol quand tout à coup, son moteur droit s’est embrasé", raconte un témoin de l’accident. Les trois pilotes sont décédés et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.



La Pologne revend des vaccins

La Serbie met en place le recours à une troisième dose contre la Covid-19. Dès ce mardi 17 août, les personnes vulnérables, les soignants et tous ceux qui sont vaccinés depuis plus de six mois peuvent se faire injecter une troisième dose. A peine 40% de la population a reçu deux doses. Malgré l’augmentation du nombre de cas, la Serbie mise tout sur cette nouvelle campagne. La Pologne, elle, revend des vaccins à prix coûtant. Un million de doses ont ainsi été vendues à l’Australie. Mais également deux millions de doses pour l’Espagne. Ce geste de solidarité intervient alors même que seulement la moitié des Polonais ont été vaccinés.