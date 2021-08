Ehpad : une troisième injection du vaccin contre le Covid-19 dès le 13 septembre

La troisième dose du vaccin contre le Covid-19 sera administrée aux résidents des Ehpad à partir du 13 septembre, a annoncé le Premier ministre Jean Castex, mercredi 25 août. Les personnes âgées de plus de 65 ans et présentant des comorbidités pourront prendre rendez-vous à partir du 1er septembre.

À l'Ehpad de Mornant (Rhône), la centaine de résidents sera bientôt concernée par l'injection d'une troisième dose de vaccin contre le Covid-19, dès le 13 septembre. La directrice, Corinne Ducharne, leur explique l'utilité de ce rappel. "Ça me rassure, par rapport aux cas qu'on voit dans les hôpitaux, il faut protéger les autres aussi", affirme Claudette Rochedieu, une résidente. Ici, 95% des résidents sont entièrement vaccinés. Certains étaient hésitants mais se sont laissé convaincre à force de pédagogie.

Les résidents motivés

L'établissement n'a pas connu de cas de Covid-19 depuis six mois, selon la directrice, qui pense que cette nouvelle campagne de vaccination devrait se dérouler sans encombre. Lors de la première vague, 50% des habitants avaient été malades, et quinze sont décédés. Beaucoup ici ne veulent plus être confinés. "Ce qui avait été dur, c'était de ne plus voir nos enfants", assure Jeanne Arlette Dousson. Le personnel et les soignants sont vaccinés à 90%.