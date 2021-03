Ehpad : la vaccination redonne des espoirs de liberté

Dans la résidence de Saint-Chély d’Aubrac, dans l’Aveyron, les jeux de société ont repris. Les pensionnaires ont été des pionniers de la vaccination, et ce, dès le mois de janvier. “La seconde injection a été faite le 28 janvier. On a ensuite attendu 12 jours pour que la protection soit maximum, comme le recommande le fabricant du vaccin”, explique le directeur de l’Ehpad. Et depuis, l’idée est de tendre vers une vie plus normale.



Une vie plus normale

Une vie plus normale, c’est ce que souhaitent également les habitants d'une autre résidence de l’Aveyron. “Je suis en train de couper des poireaux. C’est important de pouvoir se rencontrer, échanger. C’est sûr que ça met une autre ambiance dans la maison”, soutient une résidente. Plus de 83% des résidents en Ehpad sont vaccinés. Des responsables de résidences pour personnes âgées demandent donc le retour de certaines libertés.

