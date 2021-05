Doctolib, CovidTracker : les nouveaux partenaires de l'Etat pour lutter contre le Covid-19

Elles s'appellent Doctolib, CovidTracker ou Vite ma dose. Ces trois plateformes accompagnent les Français dans la crise du Covid-19, les informent et les aident même à se faire vacciner quand l'Etat, lui, peine à convaincre. Ces outils sont jugés plus efficaces et plus rapides par certains professionnels de santé, de quoi faire dire que l'Etat serait dépassé.

"L'Etat n'est pas Superman"

Guillaume Rozier, 25 ans, est le visage de ce phénomène. Ce jeune ingénieur est le fondateur de CovidTracker et de Vite ma dose. Samedi 22 mai, il a été décoré de l'ordre national du mérite. "L'Etat ne peut pas tout faire, l'Etat n'est pas Superman. Mais les citoyens peuvent l'épauler et compenser ses faiblesses, à condition que les données soient publiées", affirme Guillaume Rozier, joint par France Télévisions. Les informations sur la disponibilité des vaccins, par exemple, sont rendues de plus en plus transparente par les autorités.