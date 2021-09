DIRECT. Covid-19 : suivez les manifestations de soignants contre l'obligation vaccinale

Ce qu'il faut savoir

Le personnel soignant est appelé à défiler mardi 14 septembre contre l'obligation vaccinale contre le Covid-19 et pour lutter contre la dégradation des conditions de travail dans le secteur de la santé. Plusieurs rassemblements sont prévus en France. A Paris, une manifestation est prévue devant le ministère de la Santé à partir de 10h30. Suivez notre direct.

Risque de suspension de salaire à partir de mercredi. Cette mobilisation intervient à la veille de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé. A partir de mercredi, les récalcitrants risquent de voir leur contrat suspendu. Un mois plus tard, ils devront impérativement présenter un schéma vaccinal complet. Les soignants non vaccinés risquent la suspension de leur salaire.

"Non aux sanctions, non au permis de travail". La CGT Santé dénonce dans un tract la "stigmatisation" dont les personnels de santé sont victimes. "Non aux sanctions, non au permis de travail", écrit-elle.

Favorable à la vaccination. Le syndicat se redit favorable à la vaccination, mais juge que "c'est par l'information, la pédagogie, le débat que les doutes qui subsistent peuvent être levés, et non par la menace et la sanction". L'organisation revendique la protection des "droits fondamentaux" des salariés et considère que l'obligation va entraîner de "nouvelles discriminations" entre travailleurs.