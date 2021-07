DIRECT. Covid-19 : suivez les débats à l'Assemblée nationale sur l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale

C'est l'heure d'une nouveau point sur l'actualité de ce mercredi :

• #COVID_19 Jean Castex a été interviewé à 13 heures sur le JT de TF1. Le Premier ministre a notamment fixé un nouveau cap de vaccination à 50 millions de primo-injections à la fin du mois d'août. Il a également annoncé que les contrôles d'identité des détenteurs du pass sanitaire ne seront pas effectués par les gérants de cafés et restaurants. Le projet de loi sur les nouvelles mesures sanitaires est débattu à l'Assemblée nationale à partir de 15 heures.

• #COVID_19 Dans les lieux de culture et de loisirs, le pass sanitaire est désormais nécessaire s'ils accueillent plus de 50 personnes, sans attendre la loi. Le masque n'y est plus obligatoire, sauf si les préfets ou les gérants en décident autrement.

• #JO Les épreuves de softball et de football féminin ont débuté au Japon, à deux jours de l'ouverture officielle des Jeux olympiques. Par ailleurs, le CIO a désigné Brisbane, en Australie, comme ville hôte des JO d'été de 2032.