DIRECT. Covid-19 : nouvelles mesures ou simples recommandations ? Suivez les annonces du gouvernement

: La reprise de l'épidémie de Covid-19 à travers l'Europe inquiète le milieu du sport, alors qu'il pensait en avoir fini avec les huis clos, reports et annulations. Au Portugal par exemple, l'équipe de Belenenses n'a récemment pu aligner que neuf joueurs au coup d'envoi du match face au Benfica, car 17 de ses joueurs avaient été testés positifs au Covid-19.









: A l'heure d'un nouveau conseil de défense sanitaire, "ce discours autour de la vaccination de l'enfant masque l'incompétence du protocole sanitaire à l'école", estime Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, ce matin sur franceinfo. "Dans ce pays, on ne dépiste pas les enfants. Et puis, on a complètement sorti le tracé-isolé. On a complètement sorti du programme scolaire l'information sur les mesures barrières à l'intérieur de l'école, la ventilation, les capteurs de CO2."

: Pour Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon, à Paris, les meetings électoraux sont "une machine à clusters". "Il y a tout juste quelques images avec des gens masqués, mais vous voyez bien, au bout d'une demi-heure, les gens ont le masque sous le menton", dénonce-t-il sur franceinfo.

: La cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 inquiète les équipes des candidats et candidates à l'élection présidentielle, à quatre mois du premier tour du scrutin. "On faisait des pots militants, mais on a arrêté en raison de la reprise de l'épidémie", regrette notamment l'entourage de Valérie Pécresse, interrogé par notre journaliste Thibaud Le Meneec.









: Bonjour, nous en saurons plus à l'issue du Conseil de défense sanitaire aujourd'hui, mais la ministre du Travail, Elisabeth Borne, s'est récemment exprimée à ce sujet sur franceinfo. "Aujourd'hui, on ne va pas fixer une obligation pour les entreprises, mais j'invite les employeurs à favoriser le travail à distance et à définir les règles avec les représentants des salariés", a-t-elle déclaré le 26 novembre.

: Bonjour France Info. Si les vacances scolaires sont avancées, est-ce qu’il y a des informations sur un potentiel renforcement du télétravail pour les parents concernés ?

: La part d'arrêts maladie liés au Covid-19 a doublé entre 2020 et 2021, d'après le baromètre annuel de l'absentéisme publié ce matin par Malakoff Humanis. Le virus a été la cause de 12% des arrêts maladie cette année, contre 6% l'an dernier.

: Une décision prise "à contrecœur, mais dans l'intérêt de tous". Le maire de Herlies (Nord), Bernard Debeer, a annoncé ce week-end sur Facebook la fermeture de la seule école de sa commune, après la découverte de plusieurs cas de Covid-19. L'école doit rouvrir dans une semaine.









: Les géants mondiaux de l'armement n'ont pas du tout souffert des effets de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. En 2020, le chiffre d'affaires des 100 plus grands groupes du secteur de la défense s'est élevé à 531 milliards de dollars (470 milliards d'euros), un nouveau record.

: La vaccination des enfants de 5 à 11 ans sera également sur la table lors du conseil de défense sanitaire ce matin, mais le gouvernement ne prendra pas de décision sur le sujet car il attend l'avis de la Haute Autorité de santé (HAS). Le conseil de défense sanitaire doit en parallèle s'interroger sur l'opportunité d'avancer les vacances scolaires.

: Selon les informations de franceinfo, le conseil de défense sanitaire qui se tient ce matin ne doit pas aboutir à des mesures telles qu'un nouveau couvre-feu ou un confinement. La question de nouvelles jauges dans les espaces fermés n'est pas non plus à l'ordre du jour. Il s'agira surtout d'accélérer la vaccination et de réduire les délais pour la prise de rendez-vous.