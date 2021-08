DIRECT. Covid-19 : le laboratoire franco-autrichien Valneva espère une efficacité "supérieure à 80%" pour son vaccin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace a estimé "peu probable" que les Etats-Unis reportent leur retrait d'Afghanistan au-delà de la date prévue du 31 août pour permettre la poursuite des évacuations. "Pas seulement à cause de ce que les talibans ont dit, mais je pense que c'est peu probable si vous regardez les déclarations publiques du président Biden", a-t-il déclaré sur la chaîne Sky News.

: Le pont aérien mis en place par la France pour exfiltrer de Kaboul des réfugiés afghans et des ressortissants Français voulant échapper aux talibans s'achèvera jeudi si les États-Unis se retirent comme prévu d'Afghanistan le 31 août, a déclaré Nicolas Roche, directeur du cabinet du ministère des Affaires étrangères. "Pour nous, en termes de +rétroplanning+, cela veut dire que notre opération se termine jeudi soir. Donc il nous reste trois jours", a-t-il expliqué au Premier ministre Jean Castex, en présence de journalistes.

: Près de 600 000 hectares de terres ont brûlé dans le département de Santa Cruz, en Bolivie, et 64% de ses aires protégées ont été rasées par des incendies, pour la plupart d'origine criminelle, ont affirmé les autorités du pays. Lundi soir, il y avait 20 incendies actifs et sept zones protégées touchées.







: "Maintenant qu'on a beaucoup de recul, on sait que le vaccin n'a pas d'effets secondaires particuliers pendant la grossesse, donc il faut se vacciner."



"Des études qui viennent de sortir récusent le lien entre vaccination et fausse couche", a assuré sur franceinfo Olivier Picone, gynécologue-obstétricien à l’hôpital Louis-Mourier de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Le président du groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse (Grip) appelle donc les femmes enceintes à se faire vacciner contre le Covid-19 "à n'importe quel moment de la grossesse".







: Le nombre de décès quotidiens liés au Covid-19 a encore augmenté en Polynésie française, avec 54 morts entre vendredi et dimanche, a annoncé la Direction de la Santé de cette collectivité d'outre-mer. 311 Polynésiens sont décédés du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont plus de la moitié au cours des trois dernières semaines, en raison de la diffusion rapide du variant Delta dans une population peu vaccinée.



La Direction de la Santé a recensé 7 591 Polynésiens actuellement positifs au Covid-19 sur une population de 280 000 habitants. Un nombre de cas sous-estimé, puisque la plupart des asymptomatiques ne sont pas testés.

: Sur BFMTV, Gabriel Attal a également assuré que retarder la rentrée des scolaires en Guadeloupe et en Martinique était "une possibilité". "Mais il n'y a pas encore de décisions prises pour l'instant", précise le porte-parole du gouvernement.

: La rectrice et le préfet de Guadeloupe ont rejoint les élus de l'île, qui connait une quatrième vague sévère de Covid-19, pour demander au gouvernement un report de la rentrée scolaire qui doit se tenir début septembre. "Au vu de la gravité de la situation sanitaire actuelle, le préfet et la rectrice ont également exprimé leur préoccupation et leur attachement à oeuvrer pour que toutes les garanties sanitaires et éducatives soient réunies pour le retour des élèves à l'école", déclare le communiqué rédigé par le préfet Alexandre Rochatte et la rectrice d'académie Christine Gangloff-Ziegler.

: Les Antilles ont été frappées par une quatrième vague de Covid-19 d’une violence inouïe cet été. Reconfinées, la Guadeloupe et la Martinique commencent à peine à observer les effets positifs des mesures de restriction. "On voit qu'on est sur un plateau plutôt haut, mais qu'on reste sur un plateau, c'est-à-dire que ça n'augmente plus", confirme à franceinfo le chef du service des urgences du CHU de Martinique, le docteur Yannick Brouste.

: Le laboratoire franco-autrichien Valneva, dont les essais pour son potentiel vaccin contre le Covid-19 sont à un stade avancé, espère démontrer "une efficacité supérieure à 80%", a annoncé son directeur général Franck Grimaud sur la chaîne BFM Business. Suivez notre direct.

: D'après Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, 85% des professionnels de santé des établissements pour personnes âgées sont désormais vaccinés. Un chiffre en hausse de plus de 20 points depuis l'annonce de l'obligation vaccinale pour les soignants par Emmanuel Macron le 12 juillet dernier. "L'annonce de cette obligation a eu un effet de ressaisissement pour un certain nombre de professionnels qui n'avaient pas voulu se faire vacciner", estime-t-il.

: Sur BFMTV, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a assuré que les premières injections de la troisième dose pour les plus de 65 ans et les personnes atteintes de comorbidités pourraient avoir lieu "à la mi-septembre".

: "On est à 70% de policiers vaccinés", a assuré Gérald Darmanin sur franceinfo. Il a annoncé l'objectif de 90% de policiers vaccinés à la fin du mois de septembre.

: Il est l'heure du point sur l'actualité.



• Un Afghan mis sous surveillance à son arrivée en France a été placé en garde à vue après avoir rompu son assignation à résidence, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Suivez notre direct.



• Les Jeux paralympiques s'ouvrent à Tokyo. Franceinfo sports vous donne dix raisons de les suivre. La cérémonie d'ouverture sera à suivre en direct à partir de 13 heures.



Le réchauffement climatique a renforcé la probabilité et l'intensité des inondations qui ont ravagé l'Allemagne et la Belgique en juillet, faisant plus de 200 morts et des milliards d'euros de dégâts, selon une étude scientifique du World Weather Attribution (WWA).





Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est montré confiant sur BFMTV hier soir, assurant que le pic de la quatrième vague pourrait être atteint "dans quelques jours".

: "Tous estiment qu'ils risquent leur vie. C'est pour cela qu'ils essaient de partir et c'est particulièrement vrai pour les personnes qui avaient des positions fortes dans l'ancienne administration ou des personnes qui appartiennent aux élites sociales urbaines de ces villes."



Sur franceinfo, Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a déclaré que "1 200" Afghans sont déjà arrivés en France. "Il y a des personnes qui ont travaillé avec l'ambassade de France ou avec des ONG dont certaines peuvent être liées à la France. On a des personnes qui ont appartenu à l'ancienne administration du gouvernement afghan mais aussi des artistes, des journalistes, des personnes qui sont socialement, en raison de leurs fonctions, très en opposition aux talibans. On a beaucoup de familles et un tiers d'enfants", a-t-il décrit.

: "Il a quitté l'endroit où on lui avait demandé de rester et il est en garde à vue", a déclaré Gérald Darmanin. Il n'a été "en fuite" que "pendant quelques minutes. Il est sorti de la zone que la DGSI lui avait demandé de garder", a précisé le ministre de l'Intérieur.

: Cet Afghan mis sous surveillance à son arrivée en France a été placé en garde à vue après avoir rompu son assignation à résidence, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

: Ces cinq hommes avaient fait l'objet d'une "mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance" prévue dans le cadre des lois antiterroristes après avoir été exfiltrés d'Afghanistan, quelques jours après le retour au pouvoir des talibans.

: "Pékin continue à exercer des pressions, à intimider et avoir des revendications sur l'essentiel de la mer de Chine méridionale."





Dans un discours à Singapour, la vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé la Chine d'exercer des pressions et intimidations sur ses voisins alors que Washington cherche à renforcer ses alliances face à la Chine. "Les actes de Pékin continuent à saper l'ordre international basé sur le droit et à menacer la souveraineté des nations", a-t-elle ajouté.

: Selon Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration, "il y a un risque d'infiltration" de proches de talibans parmi les personnes évacuées. "A Roissy, les services spécialisés examinent chaque situation", a-t-il précisé sur franceinfo.

: Quelques 1 200 Afghans sont déjà arrivés en France "dans le cadre de huit vols", a assuré sur franceinfo Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

: Les Afghans qui ont travaillé pour l'armée française et qui restent bloqués à Kaboul vivent sous la menace depuis l'arrivée des talibans au pouvoir en Aghanistan. Certains, comme Baqir (le prénom a été modifié), un jeune Afghan qui a été interprète pour l'armée française, ne parviennent pas à établir de contact avec les autorités françaises. Le jeune homme a confié ses craintes à franceinfo.

: Parmi les 23 disciplines paralympiques présentes à Tokyo, deux seulement n'ont pas d'homologue aux Jeux olympiques : la boccia, "la pétanque des paralympiques" et le goalball, mélange entre handball et bowling. Apolline Merle de franceinfo sports vous présente ces deux sports.

: "Je me suis battue contre tout un système et une manière de penser."



Avec vingt médailles d'or aux Jeux paralympiques, Béatrice Hess est l'une des athlètes les plus titrées de l'histoire des "para". L'ancienne nageuse, qui a participé à cinq éditions, revient sur ses années de combat pour faire reconnaître les athlètes handisport ainsi que leurs performances sportives au même titre que les valides.









: La délégation néo-zélandaise a renoncé à participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à Tokyo, en raison d'inquiétudes liées au Covid-19, a-t-elle annoncé. "Notre équipe ne va pas assister" à la cérémonie en raison de ses propres "règles et directives (...) destinées à assurer la sécurité" de ses membres "autant que possible", a annoncé la délégation dans un communiqué sur Facebook.

: Vous avez dit injustice ? Normalement, ce n'est pas la dernière fois que vous le ferez si vous cliquez sur le lien de mon papier. "On ne peut pas ranger dans dix catégories le panel de tous les handicaps qui existent, abonde Jean Minier, chef de mission de la délégation paralympique tricolore. Il y a forcément des gens avantagés par rapport aux autres." Même si une énième réforme de ce système est en cours, elle ne verra pas le jour avant les Jeux de Los Angeles en 2028.

: "Je savais que les dés étaient pipés depuis le début."



Aux Jeux de Rio, il y a cinq ans, la finale du 400 m nage libre dames en catégorie S8 aux Jeux paralympiques oppose des nageuses avec leurs jambes, d'autres munies de prothèses et d'autres en fauteuil. Les moins valides sont (logiquement) reléguées à une longueur de la gagnante et n'ont pas digéré. "Il n'y avait que trois nageuses qui pouvaient vraiment lutter pour le podium. Elles le savaient et nous aussi."













: Devinette ! Combien y a-t-il de catégories pour le 100 m aux Jeux paralympiques qui commencent aujourd'hui ? Réponse : 24, rien que ça. Je vous explique dans cet article le casse-tête de la classification des athlètes pour qu'ils se trouvent dans la bonne catégorie par rapport à leur niveau de handicap. Spoiler : il y a des injustices.







: Alors que les 16e Jeux paralympiques s'ouvrent à Tokyo, retour sur les nombreuses étapes qui ont permis la pleine reconnaissance de l'événement. Des prémices de 1948 à l'apogée de 2012, Apolline Merle, ma collègue de franceinfo sports, vous raconte comment les Jeux paralympiques ont trouvé leur place à côté des JO.

: Les Etats-Unis ont remis aux autorités mexicaines l'ancien chef du cartel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, dit "El Doctor", qui a fini de purger sa peine de prison dans le pays. Le bureau du procureur général mexicain a assuré que le trafiquant avait été aussitôt placé en détention après avoir été remis à un pont international à Matamoros, à la frontière avec les Etats-Unis.









: Le réchauffement climatique a renforcé la probabilité et l'intensité des inondations qui ont ravagé l'Allemagne et la Belgique en juillet, faisant plus de 200 morts et des milliards d'euros de dégâts, selon une étude scientifique du World Weather Attribution (WWA).

: Bonjour @syl77, c'est étonnant effectivement. Comme les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques seront à suivre sur France Télévisions qui proposera 100 heures d'antenne jusqu'au 5 septembre. France 3 et France 4 retransmettront les épreuves en direct tous les jours, de 7 heures à 15 heures. Vous pourrez également les suivre sur france.tv. A noter que la cérémonie d'ouverture est à suivre sur France 3 à partir de 13 heures (heure française).

: Bonjour FI. Les Jeux Paralympiques commencent et sur mon guide tv je ne vois rien dans les programmes de France Télévisions... J'ai peut- être mal regardé. France Télévisions ne diffuse aucune épreuve à la télévision ?

: Enfin, L'Est éclair et Libération Champagne s'intéressent à la vaccination des 12-17 ans qui va être un enjeu majeur des prochaines semaines selon les deux quotidiens, alors que le pass sanitaire s'imposera à cette tranche de la population à partir du 30 septembre.

















: A l'approche de la rentrée scolaire, Libération consacre un dossier sur les jeunes et le Covid-19. Hospitalisations, gravité de la maladie chez les enfants, vaccinations des plus jeunes, mesures sanitaires à l'école... Le quotidien fait le point sur la situation.





: On démarre cette revue de presse par les Jeux paralympiques qui s'ouvrent aujourd'hui à Tokyo. L'Equipe évidemment, mais aussi L'Humanité et La Voix du Nord y consacrent leur une.









: "Le rythme de la vaccination augmente depuis un mois, mais depuis plusieurs jours on dépasse les 500 vaccinations par jours sur ce site. Nous sommes même montés jusqu'à 700 personnes."





En Guadeloupe, qui connaît actuellement une flambée de l'épidémie, la vaccination s'est accélérée, atteignant plus de 500 injections quotidiennes depuis plusieurs jours, selon Tony Jerpan, médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), qui est référent du principal centre de vaccination de l'île.







: Le temps sera clément toute la journée sur l'ensemble du pays, excepté à l'est du Rhône, où quelques orages sont à prévoir.



Le matin









L'après-midi





: Le président tunisien Kais Saied a décidé de prolonger "jusqu'à nouvel ordre" le gel du Parlement, dont les activités sont suspendues depuis le coup de force du 25 juillet, qui a permis au dirigeant de s'octroyer tous les pouvoirs.

: "Sa candidature ne fait pas de doute. Elle a mis en place ce qu'il faut pour y aller". Selon un de ses soutiens à franceinfo, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, va se lancer dans la course à l'élection présidentielle. Elle devrait dévoiler officiellement ses intentions dans six semaines, précise le sénateur socialiste Patrick Kanner.

: Les hôpitaux marseillais sont "un des CHU les plus impactés de France métropolitaine" par la quatrième vague de Covid-19, ont déploré leurs dirigeants. L'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a voulu tirer la sonnette d'alarme. Sur les 67 patients en réanimation à cause du Covid-19, 89% ne sont pas vaccinés et la moyenne d'âge en réanimation a baissé à 54 ans.

: Voici le traditionnel point sur l'actualité.



• Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti que les talibans seraient "jugés sur leurs actes" à la veille d'un sommet virtuel du G7, où il compte appeler les dirigeants des grandes puissances à renforcer leur "soutien aux réfugiés et l'aide humanitaire".



• Les Jeux paralympiques s'ouvrent à Tokyo. Franceinfo sports vous donne dix raisons de les suivre. La cérémonie d'ouverture sera à suivre en direct à partir de 13 heures.



Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est montré confiant sur BFMTV hier soir, assurant que le pic de la quatrième vague pourrait être atteint "dans quelques jours".





Le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé la fermeture "pour les quatre prochains matchs disputés à domicile" de la tribune sud du stade de Nice après les jets de projectiles qui ont entraîné de graves incidents dimanche lors du match face à l'OM.

