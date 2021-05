DIRECT. Covid-19 : en Inde, 6,7 milliards de financement débloqués pour les vaccins et le secteur de la santé

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Bonjour @Still Wqiting, et merci pour votre indulgence. Pour vous expliquer un peu les coulisses, sachez que 99% du temps, un seul journaliste (en l'occurrence ce matin, votre serviteur) gère ce direct. Ses tâches sont multiples : garder un œil sur le déroulement de l'actualité, suivre et mettre en avant la production journalistique de nos confrères, et répondre autant que faire se peut aux nombreuses questions qui nous parviennent. Pour vous répondre, sachez qu'Olivier Véran a indiqué vendredi dernier sur franceinfo avoir saisi la Haute Autorité de santé pour obtenir son avis sur la possibilité de vacciner des moins de 55 ans avec AstraZeneca, après signature d'une décharge. "J'attends la réponse. Pour l'instant, les premiers échos que j'ai ne sont pas forcément très emballés par cette idée", avait avancé le ministre de la Santé. C'est encore flou, donc.

: "On pourrait peut-être commencer à avoir une libération un peu plus large au mois d'août ou dans le courant du mois de juillet." Invité de franceinfo ce matin, le professeur Philippe Amouyel estime que l'obligation du port du masque en extérieur pourrait être levée cet été. Il met toutefois en garde quant à une "libération trop brutale" qui pourrait entraîner "un redémarrage" de l'épidémie de Covid-19.

: Après avoir été le premier pays en Europe à abandonner le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, le Danemark a annoncé lundi faire une croix sur celui produit par Janssen. Malgré le feu vert de l'Agence européenne des médicaments, Copenhague estime que les bénéfices ne l'emportent pas sur les risques, en raison de cas très rares de thromboses atypiques survenus après la vaccination. Nous expliquons dans un article pourquoi le Danemark a décidé de ne pas utiliser ces deux vaccins "à vecteur viral", et pourquoi d'autres pays pourraient être tentés de l'imiter.

: C'est un phénomène mondial : le marché automobile est plombé depuis des mois par une pénurie de composants électroniques, provoquée notamment par la crise sanitaire. On apprend ce matin que le groupe automobile Stellantis, issu de la fusion de Peugeot-Citroën et de Fiat-Chrysler, n'a pas pu produire 190 000 véhicules au premier trimestre, en raison de ce manque d'approvisionnement.

• Emmanuel Macron commémore aujourd'hui le bicentenaire de la mort de Napoléon. Le chef de l'Etat déposera cet après-midi une gerbe au pied de son tombeau, sous la majestueuse coupole des Invalides. Juste avant, il prononcera un discours qui ne sera, promet l'Elysée, "ni dans l'hagiographie, ni dans le déni, ni dans la repentance".



• Faut-il légaliser le cannabis pour "reprendre le contrôle" face aux trafiquants et mieux protéger les mineurs ? Oui, recommandent les députés d'une mission parlementaire dans un rapport publié ce matin, aux antipodes de la lutte antidrogue défendue par le gouvernement.



: New Dehli veut accélérer contre la deuxième vague. La Banque centrale de l'Inde a annoncé ce matin que 6,7 milliards de dollars de financement seraient débloqués pour les fabricants de vaccins, les hôpitaux et entreprises du secteur de la santé dans les prochaines semaines.

: Comment vous faire vacciner contre le Covid-19 si vous prévoyez d'être loin de chez vous au moment de l'administration de votre seconde dose ? Pour faire face à ce type de situations, le gouvernement réfléchit à allouer plus de doses de vaccins aux zones touristiques cet été, selon les informations de franceinfo. Nous vous en disons plus par ici.

: Bonjour @Véronique. Vous êtes éligible à la vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca, comme toutes les personnes âgées de plus de 55 ans. Mais dans votre cas, il vous faut attendre au moins mi-mai pour recevoir une injection unique. Comme vous le constaterez en consultant notre foire aux questions sur les vaccins, la Haute Autorité de santé recommande en effet l'administration d'une dose unique pour les personnes déjà infectés par le virus responsable du Covid-19. Et ceci, "car elles ont déjà élaboré à l’occasion de l’infection une mémoire immunitaire". La HAS recommande de réaliser cette "vaccination au-delà d'un délai de 3 mois après l’infection, de préférence avec un délai proche de 6 mois". Bonne journée !

La marche était trop haute pour Paris. Les coéquipiers de Neymar, privés de Kylian Mbappé, ont été éliminés en demi-finale de la Ligue des champions après leur défaite 2-0 face à Manchester City. En fonction du match de ce soir, les Anglais affronteront le Real Madrid ou Chelsea en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.



• Les députés de la commission des lois ont donné hier soir un premier feu vert à l'instauration d'un "pass sanitaire" pour l'accès à des rassemblements de plus de 1 000 personnes, malgré de vives réticences chez certains élus.



• Menacés d'une crise potentiellement fatale, Les Républicains ont finalement serré les rangs, maintenant leur "soutien" à Renaud Muselier pour les régionales en échange de l'assurance qu'il n'y aurait "aucun accord avec LREM" malgré le retrait annoncé de la liste macroniste.



