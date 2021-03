Covid-19 : confinement local, nouvelles restrictions sanitaires... Suivez les annonces de Jean Castex

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "La circulation du virus s'est accélérée depuis une quinzaine de jours, une évolution clairement liée à la progression du variant anglais, qui représente 60% des contaminations dans notre pays."

: Ça y est, la conférence de presse de Jean Castex commence. C'est à suivre en vidéo dans notre direct et en audio chez nos camarades de la radio.

: Bonsoir tout le monde ! J'ai le plaisir de prendre la place d'Elise Lambert et d'accompagner Pierre Godon sur les chemins de l'actualité ! N'hésitez pas à suivre avec nous la conférence de presse de Jean Castex en cliquant ici.

: On fait un point sur l'actualité :



• Ça passe pour Paris et sa région, mais le Pas-de-Calais n'échappera pas au confinement le week-end. Le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures lors d'une conférence de presse à 18 heures, à suivre dans notre direct dédié.



• Le compagnon d'Elisa Pilarski, la jeune femme enceinte tuée en 2019 à la suite de morsures de chien, a été mis en examen pour "homicide involontaire". Plus de détails dans notre article.



• L'Italie a bloqué l'exportation vers l'Australie de doses du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca produites sur le sol européen, première application d'un mécanisme de contrôle mis en place par Bruxelles. Suivez notre direct.



• Plus de 25 ans après la campagne présidentielle d'Edouard Balladur, la Cour de justice de la République a relaxé l'ex-Premier ministre d'accusations de financement occulte, mais a condamné à du sursis son ex-ministre de la Défense François Léotard.

: Le théâtre de l'Odéon à Paris est actuellement occupé par des intermittents du spectacle, rapportent plusieurs journalistes sur place.

: Excellente remarque, c'est effectivement silence radio depuis la rentrée de septembre. Pourtant, des cas – mais plus de gros clusters – y sont toujours détectés, et un biologiste expliquait récemment dans Ouest-France qu'un "microclimat" pourrait expliquer les cas : "Les conditions de la contamination dans les abattoirs suggèrent l’existence d’un microclimat intramuros : l’aérosol dans ces entreprises est stable et les conditions aérobiologiques constatées peuvent faire penser aux conditions météorologiques qui conduisent aux épidémies saisonnières d’infections virales respiratoires."

: Bonjour Pierre, je remarque qu'on ne parle plus du tout des clusters dans les abattoirs. Savez-vous pourquoi ? A-t-on résolu le problème par un protocole adapté? Ou c'est juste que ces clusters sont noyés dans la masse? Bonne journée et bon courage pour ce soir!

: #ONVOUSREPOND @yaddo98 Il y a deux éléments à prendre en compte pour déterminer pourquoi on reconfine le Pas-de-Calais et pas le Nord ou l'Ile-de-France ou PACA : les chiffres (qui sont un peu moins pires dans le Nord que chez son voisin, Dunkerque, déjà reconfinée le week-end, faisant grimper la moyenne) et la volonté des élus locaux. Or, mis à part la zone d'Hazebrouck qui pourrait se voir reconfinée le week-end, les élus nordistes n'ont pas spécialement poussé dans ce sens.

: Bonjour Pierre, on parle beaucoup de Dunkerque en ce moment, situé dans le département du Nord. Quel rapport avec le département du Pas-de-Calais qui, à priori, serait reconfiné (dommage pour Lens :-) ) Je ne comprends pas pourquoi le Nord n'est pas concerné (pour le cambrésien de cœur que je suis...très touché aussi) ?

: Ces doses concernent les 39 communes de la métropole niçoise. Dans le détail, il y a 4 000 doses de Pfizer pour les plus de 75 ans et 8 000 doses d'AstraZeneca pour les plus de 50 ans.

: Le gouvernement envoie 12 000 doses de vaccins supplémentaires dans la métropole niçoise pour une opération de vaccination ce week-end, annonce le maire de la ville Christian Estrosi.

: Grâce à votre question @Haut Doubiste inquiet, je découvre la charmante communauté de communes de Montbenoît (et l'abbaye de la ville, qui a l'air de valoir le détour) ! Cette zone frontalière a toujours été une des plus touchée du département du Doubs, et comme elle ne compte que 8 000 habitants, il suffit de quelques dizaines de cas en plus pour que les chiffres s'emballent.



L'ARS de Bourgogne-Franche Comté indique dans son dernier point que la situation du département du Doubs se dégrade rapidement, sous l'influence du variant britannique. Le port du masque y a été rendu obligatoire partout jusqu'à la fin du mois.

: Bonjour, Sur Covidcarte, l'une des nombreuses études de CovidTracker (merci Mr Rozier et toute son équipe), on voit clairement 2 zones noires en France : Le Dunkerquois et le canton de Montbenoit, dans le Haut Doubs. Pour le premier, mesures exceptionnelles, pour le deuxième calme plat à ma connaissance.... Difficile à expliquer....

: Les rassemblements des acteurs de la culture ont toujours lieu dans plusieurs villes. Le gouvernement, qui a fermé fin octobre les théâtres, musées et autres lieux culturels, n'a donné aucune date de réouverture, attendant le résultat de plusieurs "concerts-tests" ainsi qu'une expertise sur la situation des intermittents.

: #ONVOUSREPOND @Kalypso Fin janvier, Olivier Véran et Jean Castex avaient laissé entendre dans plusieurs prises de paroles publiques - après la fameuse une du JDD - qu'ils y étaient favorables. Mais Emmanuel Macron, seul décisionnaire en la matière, avait privilégié une autre approche. Le président a récemment redit (ou fait dire par son entourage) que le confinement était la dernière extrémité.



Autre élément qui a changé par rapport à l'automne dernier, la voix plus importante des élus locaux - souvenez-vous de l'annonce de la fermeture des restos et des bars à Marseille qui avait entraîné les cris d'orfraie des élus locaux.

: Bonjour, est-il exact que Véran et Castex étaient partisans d'une ligne sanitaire plus dure ? Comment expliquez les revirements de ces dernières semaines ? Merci et bon courage pour ce live pré et post conférence de presse qui va s'annoncer intense pour vous

: #ONVOUSREPOND @Benjamin Pas à ma connaissance. Santé Publique France met à jour deux cartes avec la part des variants britanniques (la carte en bleu) et sud-africains (en vert) sur le total du nombre de cas. Les départements les plus touchés par la pandémie (les Hauts-de-France, l'Ile-de-France, PACA) ont tous un taux de variant britannique supérieur à 50% dans les nouvelles contaminations, alors que le variant sud-africain se répartit différemment dans l'Hexagone.



Depuis quelques semaines, il y a une évolution de la composition par classe d'âge de la population en réanimation - une baisse de 7 ans de l'âge moyen, disait Olivier Véran la semaine dernière - mais les spécialistes l'attribuent plus à la campagne de vaccination.

: Bonjour FI, merci pour cet article. Savez-vous si une étude existe comparant la prévalence des différents variants par département et l’évolution du profil des patients entrant en réanimation? Pour voir si il y a des corrélations? Merci de votre travail!