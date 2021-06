Covid-19 : vers une obligation vaccinale pour le personnel d'Ehpad ?

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, estime que le personnel des Ehpad n'est pas suffisamment vacciné contre le Covid-19 et brandi la menace de l'obligation vaccinale. La question sera évaluée "d'ici la fin de l'été si ça ne devait pas s'améliorer". Seuls 55 % du personnel des Ehpad a reçu une première dose, selon Santé Publique France. Dans un Ehpad des Hauts-de-Seine, par exemple, un employé sur deux n'est pas vacciné. Nerly Kdmi, l'une des auxiliaires de vie de la résidence, n'est pas anti-vaccin, mais elle confie se poser "pleins de questions", concernant le vaccin. Elle dit ne pas être certaine de son impact sur son potentiel futur enfant. "Ça me freine une peu de me lancer", ajoute-t-elle.

Une obligation déjà au Royaume-Uni

Le directeur de l'Ehpad Sainte-Anne-d'Auray Châtillon a multiplié les initiatives pour rassurer le personnel. Il estime qu'une obligation légale serait "d'une grande aide". Au Royaume-Uni, la vaccination du personnel d'Ehpad est désormais obligatoire, depuis mercredi 16 juin. "Les soignants ont jusqu'à la mi-septembre pour recevoir leur première injection, sinon ils seront affectés à un autre poste sans contact avec des séniors, ou alors licenciés", explique le journaliste Matthieu Boisseau pour le 20 Heures de France 2.