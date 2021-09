Covid-19 : vers un allègement de certaines restrictions sanitaires ?

La situation sanitaire s'améliore progressivement en France dimanche 19 septembre. Le nombre de contaminations au Covid-19 a baissé depuis un mois, passant de 23 783 le 13 août à 7 447 samedi 18 septembre. À la question "peut-on considérer que le pire de la crise est passé", posée par Le Parisien, le ministre de la Santé Olivier Véran a répondu qu'il y avait "des raisons de l'espérer".

La barre des 50 millions de primo-vaccinés a été franchie

Certains Français gardent espoir et restent positifs pour l'avenir. "C'est sûr que la période la plus néfaste est derrière nous et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres", déclare une femme interrogée dans les rues de Paris. La campagne de vaccination progresse. Si Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou (AP-HP) et candidat à la primaire de droite, rappelle qu'il reste "des patients âgés" et "des jeunes" qui ne sont pas vaccinés, Santé publique France annonce que la barre des 50 millions de primo-vaccinés vient d'être franchie.