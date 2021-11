Covid-19 : une troisième dose à la maison pour les habitants isolés

C'est un important dispositif qui a été mis en place dans les régions isolées de la France, afin de ne laisser personne à part dans le cadre de la dose de rappel contre le Covid-19. Les habitants de zones isolés reçoivent la visite de sapeurs-pompiers afin d'être vaccinés, comme à Saint-Bonnet-en Champsaur, dans les Hautes-Alpes, où trois personnes et leurs proches sont heureux de l'initiative. "C'est bien puisqu'on ne peut pas se déplacer pour aller plus loin, et c'est bien qu'ils viennent sur place", explique Augusta Allec, bénéficiaire de l'initiative.





Un centre improvisé à domicile



Bien que la vaccination se déroule dans une ambiance plus conviviale et moins stressante pour les patients âgés, elle est effectuée avec énormément de sérieux du côté des sapeurs-pompiers volontaires. Près d'une cinquantaine de vaccinations sont effectuées dans la commune, située dans une zone montagneuse. "On est dans un milieu rural", rappelle Amélie Patte, infirmière et sapeur-pompier volontaire. Une campagne de vaccination qui protège les plus anciens et leur donne un réconfort grâce à une visite.