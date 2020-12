Covid-19 : une trentaine de citoyens tirés au sort pour réfléchir à la campagne de vaccination

Comment convaincre les Français réticents à l'idée de se faire vacciner contre le Covid-19 ? Pour vaincre les doutes, le gouvernement mise sur la participation des citoyens dans l'élaboration de la stratégie vaccinale, en s'inspirant du modèle de la convention ­citoyenne pour le climat.

Comme le révèle le Journal du dimanche, une trentaine de citoyens vont ainsi être tirés au sort pour former un conseil citoyen sur cette question. Objectif : "nourrir le pouvoir exécutif et législatif dans la menée à bien de la campagne de vaccination et d'ajuster les réponses qui doivent être apportées aux Français", ­explique le Conseil économique, social et environnemental (Cese) à nos confrères.

Une première réunion doit avoir lieu jeudi pour discuter des critères du tirage au sort pour constituer le collectif, qui sera placé sous l'égide d'Alain Fischer, "Monsieur vaccin" du gouvernement. Les travaux devraient commencer dès le mois de janvier.