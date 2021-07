Covid-19 : une quatrième vague fortement redoutée fin juillet

Le masque est de nouveau obligatoire dans certaines rues du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais). L'arrivée du variant Delta du Covid-19 vient ainsi contrarier ceux qui espéraient être tranquilles pour les vacances. Il faut dire qu'une quatrième vague épidémique dès la fin juillet est désormais possible. Cette crainte du gouvernement a d'ailleurs été exprimée dimanche 4 juillet par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Si le nombre de nouveaux cas reste bas, il ne diminue plus. Environ 2 000 cas positifs sont détectés par jour, soit une hausse de 9% par rapport à la semaine du lundi 28 juin. De plus, le variant Delta représente désormais la majorité des nouveaux cas détectés dans plus de 20 départements de l'Hexagone.

Vacciner les Français en vacances

Le Royaume-Uni est l'exemple qui inquiète. Quand le variant britannique l'a frappée avec un pic début janvier, la France l'a suivi avec un décalage d'un peu plus de deux mois. Depuis fin mai, nos voisins connaissent une nouvelle vague liée au variant Delta, d'où la crainte d'une quatrième vague en France dès cet été. Toutefois, une bonne couverture vaccinale limite les conséquences d'une nouvelle vague outre-Manche. Les contaminations explosent, mais pas les hospitalisations et les décès. Le Royaume-Uni vient d'annoncer la fin de l'obligation du port du masque à partir du 19 juillet.

Franck Louvrier, maire LR de La Baule (Loire-Atlantique), "demande au gouvernement de prendre en compte la migration des populations et de doter les villes balnéaires de moyens et de doses de vaccin supplémentaires". "La vaccination est la seule porte de sortie de cette crise. Il faut aussi sensibiliser les jeunes, qui vont à nouveau aller en discothèque", ajoute-t-il sur franceinfo lundi 5 juillet.