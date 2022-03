Covid-19 : une quatrième dose de vaccin a été ouverte pour les plus de 80 ans

Ce ne sera donc pas trois, mais quatre doses requises pour les plus vulnérables. La deuxième dose de rappel a en effet été ouverte au plus de 80 ans alors qu'un léger rebond de l'épidémie se fait sentir en France.

Dans un centre de vaccination à Nice (Alpes-Maritimes), Bernard, âgé de 82 ans, est venu faire sa nouvelle dose de rappel dès l’annonce du Premier ministre. Il effectue un entretien de routine avec un médecin, comme pour les précédentes injections. Puis, après le feu vert du médecin, il se fait vacciner. Depuis lundi 14 mars, le centre de vaccination ne désemplit pas.



"Je suis un fervent partisan du vaccin"

Une cinquantaine d’octogénaires, voire plus, viennent chaque jour afin de recevoir leur quatrième injection. "Je suis un fervent partisan du vaccin", déclare Bernard, certifiant qu’il n’a "aucune inquiétude" à ce sujet. Jean-Louis, autre patient âgé, est également partisan du vaccin et est venu effectuer sa dose de rappel. "Aucun problème, on peut m’en faire autant qu’on veut, moi je me ferai toujours vacciner, c’est pour ça que je le fais, je voulais être protégé", assure-t-il. Face au rebond de l’épidémie, certains spécialistes estiment que cette quatrième dose est justifiée pour les plus de 80 ans et les immunodéprimés.