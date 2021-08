Covid-19 : une femme de 37 ans sortie de coma artificiel regrette de ne pas avoir fait le vaccin

A Strasbourg, dans le Bas-Rhin, les équipes de France Télévisions ont rencontré Chadia Hammami, samedi 14 août. La patiente, encore essoufflée, va pouvoir rentrer chez elle et retrouver ses enfants après cinq jours de coma artificiel et d'intubation à cause d'une surinfection pulmonaire due au Covid-19. "La première chose que je me suis dit en me réveillant, c'est 'pourquoi je n'ai pas fait le vaccin', explique la mère de famille de 37 ans. "J'ai été bête, m'ont mari l'a fait et m'a poussé à le faire, mais je ne l'ai pas fait".

Le doute instillé par les réseaux sociaux

La patiente pensait ne pas courir de risque, vu son âge. "Je me suis dit, étant donné que je suis encore jeune, même si je le contracte, je ne vais pas faire un gros Covid. Mais pour mes parents, je leur ai dit de le faire", poursuit-elle. Pas hostile au vaccin au début, elle a laissé le doute s'installer dans son esprit à cause des réseaux sociaux. "Aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû le faire, tout simplement", conclut-elle.